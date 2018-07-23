"Это смесь чести и позора": Портников объяснил, почему нужно отказаться от звания Героя Украины

Фото: Виталий Портников (facebook.com/portnikov

Журналист считает, что звание нужно отменить

Журналист Виталий Портников призвал отказаться от звания Героя Украины. О причинах он написал на своей странице в Facebook.

"Ни в одной стране мира, кроме Советского Союза и стран-сателлитов, не было почетного звания Героя и разных там народных артистов и заслуженных журналистов-мелиораторов. Государство должно награждать орденами и знаками отличия. А кто герой – решают народ и время", - отметил журналист.

Портников считает, что это звание было придумано в СССР потому, что "государство Сталина хотело подменить народ" и "что звание героя уравнивало солдата, который отдал жизнь за Родину, с чекистом или партийным чиновником".

"Достаточно просто просмотреть перечень Героев Украины, чтобы увидеть, какая это смесь чести и позора", - написал журналист.

Портников добавил, что "отменить советское рудиментарные звание такая же необходимость как демонтировать памятники Ленину".

Скриншот поста (facebook.com/portnikov)

Ранее Портников объяснил, почему Путин не освободит Сенцова.

Журналист считает, что у президента Российской Федерации нет причин освобождать политзаключенных украинцев, в том числе режиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку.

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