"Це суміш честі та ганьби": Портников пояснив, чому потрібно відмовитися від звання Героя України

Фото: Віталій Портніков (facebook.com/portnikov

Журналіст вважає, що потрібно скасувати звання

Журналіст Віталій Портников закликав відмовитися від звання Героя України. Про причини він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ні в одній країні світу, крім Радянського Союзу і країн-сателітів, не було почесного звання Героя і різних там народних артистів і заслужених журналістів-меліораторів. Держава повинна нагороджувати орденами і відзнаками. А хто герой – вирішують народ і час", - зазначив журналіст.

Портников вважає, що це звання було придумано в СРСР тому, що "держава Сталіна хотів підмінити народ" і "що звання героя урівнювало солдата, який віддав життя за Батьківщину, з чекістом або партійним чиновником".

"Досить просто переглянути перелік Героїв України, щоб побачити, яка це суміш честі та ганьби", - написав журналіст.

Портников додав, що "скасувати радянське рудиментарні звання така ж необхідність як демонтувати пам'ятники Леніну".

Скріншот поста (facebook.com/portnikov)

Раніше Портников пояснив, чому Путін не звільнить Сенцова.

Журналіст вважає, що у президента Російської Федерації немає причин звільняти політв'язнів українців, в тому числі режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування.

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