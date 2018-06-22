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"Это же тот СССР": в сети рассказали всю правду о жизни в "ДНР"

STYLERLIFE        22.06.2018 - 15:49
Фото: facebook.com/Игорь Иванов
Фото: facebook.com/Игорь Иванов

Донец превратился в Советский Союз, где был дефицит всего

Сеть всколыхнул пост о настоящей жизни в "ДНР", жители которой хотели вернуть СССР. Текст опубликовал блогер с ником "Укроп с ул. Мира" на странице в Twitter.

"В 2014 захотели, чтоб в Донецке было как в советском союзе. В 2018 в Донецке стало как в Советском Союзе. Говорят "мы не этого хотели". Ну вот же посмотрите – это  же тот СССР: нет бензина, дефицит, репрессии, бюджетники на парадах, праздники, чтят дидов и т.д. Ну что опять не так?" – написал он.

Скриншот поста (twitter.com/dn_ukr)

Пользователи активно обсуждают пост автора.

"Они мороженое за 20 коп. хотели. Забыли про очереди, дефицит и тотальный контроль спецслужб", - пишут они.

"Расстрелов демонстраций не хватает", - добавили в сети.

"Они из СССР помнили только колбасу по 2.20 и икру в банках, в гастрономах. Плохое они вспоминать не хотели. А ныть они будут всегда и везде, они сами не знают что им нужно", - считают пользователи.

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Теги: ДНР
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