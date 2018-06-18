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"Эту девочку убьет снаряд": Казанский рассказал о вербовке детей в "ДНР"

STYLERLIFE        18.06.2018 - 19:25

Блогер опубликовал фото девочки в форме

Известный журналист и блогер Денис Казанский утверждает, что в "ДНР" вербуют детей для участия в военных действиях. Соответствующее фото Казанский опубликовал в своем Twitter.

Денис Казанский сделал скриншот поста и фотографии из паблика в социальных сетях девочки-подростка, которая проживает на оккупированной территории. На снимке изображена Богдана Нещерет. Эта девочка получила "удостоверение ополченца" в 9 лет.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Как утверждают в паблике, Богдана осваивает военные науки для того, чтобы в будущем защищать родную землю.

Денис Казанский сообщает, что вербовать детей в вооруженные силы – это военное преступление.

"А потом, когда эту девочку убьет снаряд, они будут лить фальшивые слезы и поставят ей памятник на "аллее ангелов". Вербовка детей в вооруженные силы - военное преступление", - написал блогер.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Кстати, обращение главарей "ДНР" к Путину высмеяли в сети.

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Теги: война, денис казанский, ДНР
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