Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Цю дівчинку вб'є снаряд": Казанський розповів про вербування дітей у "ДНР"

STYLERLIFE        18.06.2018 - 19:25

Блогер опублікував фото дівчинки в формі

Відомий журналіст і блогер Денис Казанський стверджує, що в "ДНР" вербують дітей для участі у військових діях. Відповідне фото Казанський опублікував у своєму Twitter.

Денис Казанський зробив скріншот посту і фотографії з пабліка у соціальних мережах дівчинки-підлітка, яка проживає на окупованій території. На знімку зображена Богдана Нещерет. Ця дівчинка отримала "посвідчення ополченця" в 9 років.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Як стверджують в паблике, Богдана освоює військові науки для того, щоб у майбутньому захищати рідну землю.

Денис Казанський повідомляє, що вербувати дітей у збройні сили – це військовий злочин.

"А потім, коли цю дівчинку вб'є снаряд, вони будуть лити фальшиві сльози і їй поставлять пам'ятник на "алеї ангелів". Вербування дітей у збройні сили - військовий злочин", - написав блогер.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

До речі, звернення ватажків "ДНР" до Путіна висміяли в мережі.

Скільки українських політв'язнів в РФ (video.rbc.ua)

"Людей шукайте самі": з'явилися нові фото спорожнілої Горлівки "Страшний сон": в'язень у ОРДЛО розповів, які жахи відбуваються у в'язницях
Теги: война, денис казанский, ДНР
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся