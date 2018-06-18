"Цю дівчинку вб'є снаряд": Казанський розповів про вербування дітей у "ДНР"

Блогер опублікував фото дівчинки в формі

Відомий журналіст і блогер Денис Казанський стверджує, що в "ДНР" вербують дітей для участі у військових діях. Відповідне фото Казанський опублікував у своєму Twitter.

Денис Казанський зробив скріншот посту і фотографії з пабліка у соціальних мережах дівчинки-підлітка, яка проживає на окупованій території. На знімку зображена Богдана Нещерет. Ця дівчинка отримала "посвідчення ополченця" в 9 років.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Як стверджують в паблике, Богдана освоює військові науки для того, щоб у майбутньому захищати рідну землю.

Денис Казанський повідомляє, що вербувати дітей у збройні сили – це військовий злочин.

"А потім, коли цю дівчинку вб'є снаряд, вони будуть лити фальшиві сльози і їй поставлять пам'ятник на "алеї ангелів". Вербування дітей у збройні сили - військовий злочин", - написав блогер.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

До речі, звернення ватажків "ДНР" до Путіна висміяли в мережі.

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