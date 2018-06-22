"Це ж той СРСР": в мережі розповіли всю правду про життя в "ДНР"

Донець перетворився в Радянський Союз, де був дефіцит всього

Мережу сколихнув пост про справжнє життя в "ДНР", жителі якої хотіли повернути СРСР. Текст опублікував блогер з ніком "Укроп з вул. Миру" на сторінці в Twitter.

"У 2014 захотіли, щоб у Донецьку було, як у радянському союзі. У 2018 в Донецьку стало як в Радянському Союзі. Кажуть "ми цього не хотіли". Ну ось подивіться – це ж той СРСР: ні бензину, дефіцит, репресії, бюджетники на парадах, свята, вшановують дидов і т. д. Ну що знову не так?" – написав він.

Скріншот поста (twitter.com/dn_ukr)

Користувачі активно обговорюють пост автора.

"Вони морозиво за 20 коп. хотіли. Забули про черги, дефіцит і тотальний контроль спецслужб", - пишуть вони.

"Розстрілів демонстрацій не вистачає", - додали в мережі.

"Вони з СРСР пам'ятали тільки ковбасу по 2.20 і ікру в банках, в гастрономах. Погане вони згадувати не хотіли. А нити вони будуть завжди і скрізь, вони самі не знають що їм потрібно", - вважають користувачі.

Раніше Казанський розповів про вербування дітей у "ДНР".

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