Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Це ж той СРСР": в мережі розповіли всю правду про життя в "ДНР"

STYLERLIFE        22.06.2018 - 15:49
Фото: facebook.com/Игорь Іванов
Фото: facebook.com/Игорь Іванов

Донець перетворився в Радянський Союз, де був дефіцит всього

Мережу сколихнув пост про справжнє життя в "ДНР", жителі якої хотіли повернути СРСР. Текст опублікував блогер з ніком "Укроп з вул. Миру" на сторінці в Twitter.

"У 2014 захотіли, щоб у Донецьку було, як у радянському союзі. У 2018 в Донецьку стало як в Радянському Союзі. Кажуть "ми цього не хотіли". Ну ось подивіться – це ж той СРСР: ні бензину, дефіцит, репресії, бюджетники на парадах, свята, вшановують дидов і т. д. Ну що знову не так?" – написав він.

Скріншот поста (twitter.com/dn_ukr)

Користувачі активно обговорюють пост автора.

"Вони морозиво за 20 коп. хотіли. Забули про черги, дефіцит і тотальний контроль спецслужб", - пишуть вони.

"Розстрілів демонстрацій не вистачає", - додали в мережі.

"Вони з СРСР пам'ятали тільки ковбасу по 2.20 і ікру в банках, в гастрономах. Погане вони згадувати не хотіли. А нити вони будуть завжди і скрізь, вони самі не знають що їм потрібно", - вважають користувачі.

Раніше Казанський розповів про вербування дітей у "ДНР".

Хайп таксі #12 з чого треба почати змінювати країну

У "ДНР" попалися на "фейковому" пораненому (відео) "Людей шукайте самі": з'явилися нові фото спорожнілої Горлівки
Теги: ДНР
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся