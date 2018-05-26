"Это было трудно принять": Кропивницкие киборги рассказали про свой первый бой за Донецкий аэропорт

Военные провели в аэропорту почти шесть месяцев

Киборги из города Кропивницкий рассказали о том, что было самым тяжелым во время первого боя за Донецкий аэропорт. Об этом пишет Центральноукраинское бюро новостей.

Накануне четвертой годовщины битвы за Донецкий аэропорт, бойцы 3-го отдельного полка специального назначения рассказали о том, как происходил их первый бой.

"Первый бой состоялся 26 числа. Это было трудно воспринять, трудно осознать, что происходит настоящая война, гибнут наши собратья, на себе ощутили этот страшную боль от потери", - сказал Сергей Францишкевич, заместитель командира полка по работе с личным составом.

По словам Францишкевича, их полк вошел в аэропорт 7 апреля 2014 года и оборонял этот стратегический объект почти полгода, до 4 октября 2014 года.

В тот день, 26 мая 2014 года они приняли свой первый бой. К счастью, обошлось без потерь. На территории аэродрома было около 80 человек и несколько из них получили ранения.

Заместитель полка рассказал, что каждый из тех ребят, кто находился на посту, осознавали, что происходит настоящая война и активизировали свои внутренние ресурсы.

Францишкевич отмечает, что главной целью военнослужащих – выполнять боевые задачи, не жалея себя и защищая родную страну, что ребята продолжают делать и сейчас. И ежегодно нужно собираться для того, чтобы отдать дань уважения к тем людям, которые с честью и достоинством выполнили свой долг.

Как признаются сами киборги, они не боялись смерти. Их пугали угрозы врагов о том, что они могут отомстить военным, навредив их семьям.

Еще очень трудно было отвозить домой тела собратьев, которые погибли в последующих боях за Донецкий аэропорт.

"Как-то коллективно подбадривали друг друга и понимали, что надо выполнять свою задачу. Сложить руки - не приведет ни к чему хорошему, мы понимали, что надо действовать, вот и все", - рассказал военный с позывным "Американец".

Напомним, сотни людей во Львове почтили память героя ООС.

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Видео: video.rbc.ua