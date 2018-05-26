"Це було важко прийняти": Кропивницкие кіборги розповіли про свій перший бій за Донецький аеропорт

Військові провели в аеропорту майже шість місяців

Кіборги з міста Кропивницький розповіли про те, що було найважчим під час першого бою за Донецький аеропорт. Про це пише Центральноукраинское бюро новин.

Напередодні четвертої річниці битви за Донецький аеропорт, бійці 3-го окремого полку спеціального призначення розповіли про те, як відбувався перший бій.

"Перший бій відбувся 26 числа. Це було важко сприйняти, важко усвідомити, що відбувається справжня війна, гинуть наші побратими, на собі відчули цей страшний біль від втрати", - сказав Сергій Францишкевич, заступник командира полку по роботі з особовим складом.

За словами Францишкевича, їх полк увійшов в аеропорт 7 квітня 2014 року і обороняв цей стратегічний об'єкт майже півроку, до 4 жовтня 2014 року.

В той день, 26 травня 2014 року вони прийняли свій перший бій. На щастя, обійшлося без втрат. На території аеродрому було близько 80 чоловік і кілька з них отримали поранення.

Заступник полку розповів, що кожен з тих хлопців, хто перебував на посаді, усвідомлювали, що відбувається справжня війна і активізували свої внутрішні ресурси.

Францишкевич зазначає, що головною метою військовослужбовців – виконувати бойові завдання, не шкодуючи себе і захищаючи рідну країну, що хлопці продовжують робити і зараз. І щороку потрібно збиратися для того, щоб віддати шану тим людям, які з честю і гідністю виконали свій обов'язок.

Як зізнаються самі кіборги, вони не боялися смерті. Їх лякали погрози ворогів про те, що вони можуть помститися військовим, нашкодивши їх сім'ям.

Ще дуже важко було відвозити додому тіла побратимів, які загинули в наступних боях за Донецький аеропорт.

"Як-то колективно підбадьорювали один одного і розуміли, що треба виконувати своє завдання. Скласти руки - не призведе ні до чого хорошого, ми розуміли, що треба діяти, ось і все", - розповів військовий з позивним "Американець".

Нагадаємо, сотні людей у Львові вшанували пам'ять героя ООС.

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Відео: video.rbc.ua