"Это вызывает вопросы": боец АТО указал на важный момент в деле про погром в лагере ромов

РФ использует этот инцидент для своих СМИ

Экс-боец АТО Владислав Овчаренко считает, что подростки, которые разгромили лагерь ромов во Львове, копировали российских ультраправых радикалов. Об этом Овчаренко заявил в эфире Oboz-TV.

Экс-боец АТО отметил, что молодые люди не стали копировать исторический опыт своих родственников, так как у них идет подмена понятий.

"Проблема в том, что идет подмена понятий даже у этой молодежи из Львова. Она почему-то копирует российских правых радикалов. Почему они не копируют своих дедов, которые в лесах воевали за Украину? У которых есть свой исторический опыт родственников, которые были в УПА или в ОУН. Там есть абсолютно нормальный пример", - сообщил Овчаренко.

Кроме того, он утверждает, что паблик организации, к которой относились подростки, изначально имел российское название.

"Их интернет-паблик сначала имел российское название. Потом была информация, что он был переименован несколько недель назад на украинский язык, сменил название. Это уже вызывает вопросы - во Львове на 27 году независимости читают российский паблик "Трезвая и злая молодежь". Доброе утро, хочется сказать", - отметил боец АТО.

Овчаренко отметил, что спецслужбы РФ используют этот инцидент, для того, чтобы снова раздуть массовую истерику в СМИ.

"Каждый раз, когда что-то такое случается, российские СМИ начинают целую истерику, полностью посвящают свои эфиры Украине. Россия умеет играть в долгую. Все лучшие специалисты КГБ по информационной войне остались в России", - добавил он.

Видео: Овчаренко про нападение на ромов (Oboz-TV)

Кстати, Геращенко рассказал об организаторе нападения на лагерь ромов.

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