"Получал инструкции через соцсети": Геращенко рассказал об организаторе нападения на лагерь ромов

Организатору пообещали деньги

Народный депутат Антон Геращенко сообщил, что организатор нападения на лагерь ромов получал инструкции через социальные сети. Об этом нардеп рассказал в эфире телеканала "112".

По словам нардепа, цель была именно убить и покалечить, а не напугать. Кроме того, организатору пообещали деньги за организацию таких атак.

"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто попугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это есть, вся эта акция, действием российских спецслужб для того, чтобы создать межнациональную и расовую вражду в Украине", - сказал он.

Видео: Антон Геращенко о нападении на лагерь ромов (YouTube/"112 Украина")

Напомним, стало известно, кем был убитый во время погрома ром.

В ночь на 24 июня радикалы напали на ромское поселение на окраине Львова, в результате которого погиб человек. Стало известно, кем был убитый.

Погибшего звали Давид Пап и он жил в родном селе Баркасово в Мукачевском районе Закарпатья. Давид окончил школу в селе и регулярно ездил на заработки в крупные украинские города. Последний раз поехал во Львов, где зарабатывал сбором металла.

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