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"Получал инструкции через соцсети": Геращенко рассказал об организаторе нападения на лагерь ромов

STYLERLIFE        27.06.2018 - 11:47
Фото: Лагерь ромов (facebook.com/igor.zinkevych)
Фото: Лагерь ромов (facebook.com/igor.zinkevych)

Организатору пообещали деньги

Народный депутат Антон Геращенко сообщил, что организатор нападения на лагерь ромов получал инструкции через социальные сети. Об этом нардеп рассказал в эфире телеканала "112".

По словам нардепа, цель была именно убить и покалечить, а не напугать. Кроме того, организатору пообещали деньги за организацию таких атак.

"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто попугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это есть, вся эта акция, действием российских спецслужб для того, чтобы создать межнациональную и расовую вражду в Украине", - сказал он.

Видео: Антон Геращенко о нападении на лагерь ромов (YouTube/"112 Украина")

Напомним, стало известно, кем был убитый во время погрома ром.

В ночь на 24 июня радикалы напали на ромское поселение на окраине Львова, в результате которого погиб человек. Стало известно, кем был убитый.

Погибшего звали Давид Пап и он жил в родном селе Баркасово в Мукачевском районе Закарпатья. Давид окончил школу в селе и регулярно ездил на заработки в крупные украинские города. Последний раз поехал во Львов, где зарабатывал сбором металла.

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Теги: радикалы, нападение, цыгане
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