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"Отримував інструкції через соцмережі": Геращенко розповів про організатора нападу на табір ромів

STYLERLIFE        27.06.2018 - 11:47
Фото: Табір ромів (facebook.com/igor.zinkevych)
Фото: Табір ромів (facebook.com/igor.zinkevych)

Організатору пообіцяли гроші

Народний депутат Антон Геращенко повідомив, що організатор нападу на табір ромів отримував інструкції через соціальні мережі. Про це нардеп розповів в ефірі телеканалу "112".

За словами нардепа, мета була саме вбити і покалічити, а не налякати. Крім того, організатору пообіцяли гроші за організацію таких атак.

"Мета стояла саме вбити, покалічити, а не просто полякати. На сьогодні я можу впевнено сказати, що організатор зв'язувався через соцмережі з певними особами, які обіцяли йому гроші за організацію цих нападів. Я не виключаю, що це є, вся ця акція, дією російських спецслужб для того, щоб створити міжнаціональну та расову ворожнечу в Україні", - сказав він.

Відео: Антон Геращенко про напад на табір ромів (YouTube/"112 Україна")

Нагадаємо, стало відомо, ким був убитий під час погрому ром.

В ніч на 24 червня радикали напали на ромське поселення на околиці Львова, у результаті якого загинула людина. Стало відомо, ким був убитий.

Загиблого звали Давид Пап і він жив у рідному селі Баркасово в Мукачівському районі Закарпаття. Давид закінчив школу в селі і регулярно їздив на заробітки у великі українські міста. Останній раз поїхав у Львів, де заробляв збором металу.

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Теги: радикалы, нападение, цыгане
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