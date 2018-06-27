"Отримував інструкції через соцмережі": Геращенко розповів про організатора нападу на табір ромів

Організатору пообіцяли гроші

Народний депутат Антон Геращенко повідомив, що організатор нападу на табір ромів отримував інструкції через соціальні мережі. Про це нардеп розповів в ефірі телеканалу "112".

За словами нардепа, мета була саме вбити і покалічити, а не налякати. Крім того, організатору пообіцяли гроші за організацію таких атак.

"Мета стояла саме вбити, покалічити, а не просто полякати. На сьогодні я можу впевнено сказати, що організатор зв'язувався через соцмережі з певними особами, які обіцяли йому гроші за організацію цих нападів. Я не виключаю, що це є, вся ця акція, дією російських спецслужб для того, щоб створити міжнаціональну та расову ворожнечу в Україні", - сказав він.

Відео: Антон Геращенко про напад на табір ромів (YouTube/"112 Україна")

Нагадаємо, стало відомо, ким був убитий під час погрому ром.

В ніч на 24 червня радикали напали на ромське поселення на околиці Львова, у результаті якого загинула людина. Стало відомо, ким був убитий.

Загиблого звали Давид Пап і він жив у рідному селі Баркасово в Мукачівському районі Закарпаття. Давид закінчив школу в селі і регулярно їздив на заробітки у великі українські міста. Останній раз поїхав у Львів, де заробляв збором металу.

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