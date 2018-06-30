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"Це викликає питання": боєць АТО вказав на важливий момент у справі про погром в таборі ромів

STYLERLIFE        30.06.2018 - 10:00
Ілюстративне фото: facebook.com/amnestyua
Ілюстративне фото: facebook.com/amnestyua

РФ використовує цей інцидент для своїх ЗМІ

Екс-боєць АТО Владислав Овчаренко вважає, що підлітки, які розгромили табір ромів у Львові, копіювали російських ультраправих радикалів. Про це Овчаренко заявив в ефірі Oboz-TV.

Екс-боєць АТО зазначив, що молоді люди не стали копіювати історичний досвід своїх родичів, так як у них йде підміна понять.

"Проблема в тому, що йде підміна понять навіть у цієї молоді зі Львова. Вони чомусь копіюють російських правих радикалів. Чому вони не копіюють своїх дідів, які в лісах, воювали за Україну? У яких є свій історичний досвід родичів, які були в УПА чи ОУН. Там є абсолютно нормальний приклад", - повідомив Овчаренко.

Крім того, він стверджує, що паблік організації, до якої входили підлітки, спочатку мав російську назву.

"Їх інтернет-паблік спочатку мав російську назву. Потім була інформація, що він був перейменований кілька тижнів тому на українську мову, змінив назву. Це вже викликає питання - у Львові на 27 році незалежності читають російський паблік "Твереза і зла молодь". Доброго ранку, хочеться сказати", - зазначив боєць АТО.

Овчаренко зазначив, що спецслужби РФ використовують цей інцидент, для того, щоб знову роздмухати масову істерику в ЗМІ.

"Кожен раз, коли щось таке трапляється, російські ЗМІ починають цілу істерику, повністю присвячують свої ефіри Україні. Росія вміє грати в довгу. Всі кращі фахівці КДБ по інформаційній війні залишилися в Росії", - додав він.

Відео: Овчаренко про напад на ромів (Oboz-TV)

До речі, Геращенко розповів про організатора нападу на табір ромів.

Чи потрібно соціалізувати ромів - опитування

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Теги: цыгане, нападение
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