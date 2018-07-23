"Это язык оккупанта": Фарион обрушилась с критикой на русскоязычных украинцев (видео)

Фото: Ирина Фарион (Фарион Ирина facebook com IrynaFarion)

Экс-нардеп выдвинула очередные обвинения в адрес русскоговорящих украинцев

Скандальная экс-нардеп от фракции "Свобода" Ирина Фарион раскритиковала русскоязычных украинцев, которые, по ее мнению, говорят на языке оккупанта. Такое мнение она высказала в эфире программы "Рандеву" на "5 канале".

Фарион заявила, что русский язык был принесен в Украину на штыках несколько столетий назад. Она убеждена, что наша страна не станет сильной, пока население не научится следовать законам ,в том числе, которые касаются государственного языка.

Экс-нардеп привела в пример американскую армию. Она рассказала, что никто из солдат не допускает вероятности незнания английского языка, несмотря на тот исторический факт, что население США не является коренным народом.

Видео: Ирина Фарион (youtube.com/5 канал)

"А у нас какая история? У нас откуда взялся русский язык? Русский язык принесен в Украину на штыках! Первые российские залоги — это 1658 год, во времена Ивана Выговского. Первое слово на русском языке в Галичине прозвучало во времена Первой мировой войны. То есть, русский язык — это язык оккупанта. Эти люди что, этого не понимают?!" — сказала Ирина Фарион.

Ранее Фарион сравнила русскоязычных украинцев с ЛГБТ-сообществом.

Ирина Фарион заявила, что русскоязычные украинцы агрессивно пропагандируют свою патологию, точно также как представители ЛГБТ-сообщества.

"Русскоязычные украинцы напоминают мне ЛГБТ. Они так же агрессивно пропагандируют свою патологию здоровому обществу и пытаются ее легализовать", – отметила экс-нардеп.

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