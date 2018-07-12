"Агрессивно пропагандируют свою патологию": Фарион сравнила русскоязычных украинцев с ЛГБТ-сообществом

STYLER LIFE 12.07.2018 - 17:04
Фото: Ирина Фарион (Фарион Ирина facebook com IrynaFarion) Фото: Ирина Фарион (Фарион Ирина facebook com IrynaFarion)

Экс-нардеп считает, что и те, и те ведут агрессивную пропаганду

Бывший народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион сравнила русскоязычных украинцев с представителями ЛГБТ-сообщества. Об этом борец за украинский язык заявила во время выступления на фестивале в Холодном Яру, а после процитировала себя на странице в Facebook.

Ирина Фарион заявила, что русскоязычные украинцы агрессивно пропагандируют свою патологию, точно также как представители ЛГБТ-сообщества.

"Русскоязычные украинцы напоминают мне ЛГБТ. Они так же агрессивно пропагандируют свою патологию здоровому обществу и пытаются ее легализовать", – отметила экс-нардеп.

&quot;Агрессивно пропагандируют свою патологию&quot;: Фарион сравнила русскоязычных украинцев с ЛГБТ-сообществом

Скриншот поста (facebook.com/IrynaFarion)

Ранее Фарион объяснила скандальное высказывание о русскоговорящих.

Бывший народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион считает призыв бить русскоговорящих вполне нормальным ответом на дискриминацию украиноязычных людей. Своей мнение борец за украинский язык высказала в эфире программы "Прямой ответ" на региональном телеканале "Черновцы".

Хайп-такси #14: нужно ли Украине переходить на латиницу

"Круто морозит": Фарион резко высказалась о президенте Польши в связи с Бандерой В Конотопе вандалы разрисовали стены помещения, перепутав равенство за права женщин с ЛГБТ
Теги:  Ирина Фарион,  ЛГБТ