"Агрессивно пропагандируют свою патологию": Фарион сравнила русскоязычных украинцев с ЛГБТ-сообществом

Фото: Ирина Фарион (Фарион Ирина facebook com IrynaFarion)

Экс-нардеп считает, что и те, и те ведут агрессивную пропаганду

Бывший народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион сравнила русскоязычных украинцев с представителями ЛГБТ-сообщества. Об этом борец за украинский язык заявила во время выступления на фестивале в Холодном Яру, а после процитировала себя на странице в Facebook.

Ирина Фарион заявила, что русскоязычные украинцы агрессивно пропагандируют свою патологию, точно также как представители ЛГБТ-сообщества.

"Русскоязычные украинцы напоминают мне ЛГБТ. Они так же агрессивно пропагандируют свою патологию здоровому обществу и пытаются ее легализовать", – отметила экс-нардеп.

Скриншот поста (facebook.com/IrynaFarion)

Ранее Фарион объяснила скандальное высказывание о русскоговорящих.

Бывший народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион считает призыв бить русскоговорящих вполне нормальным ответом на дискриминацию украиноязычных людей. Своей мнение борец за украинский язык высказала в эфире программы "Прямой ответ" на региональном телеканале "Черновцы".

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