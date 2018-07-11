"Наступает суд Линча": Фарион объяснила скандальное высказывание о русскоговорящих (видео)

Фото: Ирина Фарион (svoboda.org.ua)

Экс-нардеп рассказала, почему сделала такое скандальное заявление

Бывший народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион считает призыв бить русскоговорящих вполне нормальным ответом на дискриминацию украиноязычных людей. Своей мнение борец за украинский язык высказала в эфире программы "Прямой ответ" на региональном телеканале "Черновцы".

"Эти люди признают только один способ — этот способ называется сила. Если до вас не доходит наша интеллектуальная сила, нравственная, духовная, тогда надо применять силу физическую", — сказала она.

Видео: Ирина Фарион (youtube.com/Iryna Farion)

Фарион отметила, что украинцев будут бить, пока они не станут агрессивными и экспансивными на своей собственной земле. Она также добавила, что в Украине не дискриминируют ни один этнос по языковому принципу, за исключением коренного населения страны.

"Что с того, что у нас есть 10 статья Конституции, которая пишет, что украинский язык — государственный? Что с того, что у нас есть решение Конституционного суда от 1999 года о том, что украинский язык — обязателен к употреблению абсолютно во всех областях жизни? Что с того, что у нас есть Уголовный кодекс, который должен наказывать тех, кто не выполняет решения Конституции и Конституционного суда? Итак, тогда наступает суд Линча. Тогда человек начинает себя защищать", — резюмировала экс-нардеп.

Напомним, что Фарион рассказала, как нужно вести себя с русскоговорящими.

Фарион разгневал инцидент с пограничником, которому сломали челюсть в одном из мариупольских кафе. Военному сломали челюсть из-за украинского языка. Подполковник Госпогранслужбы попросил меню на государственном языке, за что его и избили.

Экс-нардеп призвала украинцев "ногой давать в челюсть каждому москворотому". По ее мнению, тогда бы Украина давно победила в войне.

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