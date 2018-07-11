"Настає суд Лінча": Фаріон пояснила скандальне висловлювання про російськомовних (відео)

Фото: Ірина Фаріон (svoboda.org.ua)

Екс-нардеп розповіла, чому зробила таку скандальну заяву

Колишній народний депутат від фракції "Свобода" Ірина Фаріон вважає заклик бити російськомовних цілком нормальним відповіддю на дискримінацію україномовних людей. Своєю думку борець за українську мову висловила в ефірі програми "Пряма відповідь" на регіональному телеканалі "Чернівці".

"Ці люди визнають тільки один спосіб - цей спосіб називається сила. Якщо до вас не доходить наша інтелектуальна сила, моральна, духовна, тоді треба застосовувати силу фізичну", - сказала вона.

Відео: Ірина Фаріон (youtube.com/Iryna Farion)

Фаріон зазначила, що українців будуть бити, поки вони не стануть агресивнішими і експансивними на своїй власній землі. Вона також додала, що в Україні не дискримінують жоден етнос за мовним принципом, за винятком корінного населення країни.

"Що з того, що у нас є 10 стаття Конституції, яка пише, що українська мова - державна? Що з того, що у нас є рішення Конституційного суду від 1999 року про те, що українська мова - обов'язкова до вживання абсолютно у всіх областях життя? що з того, що у нас є Кримінальний кодекс, який повинен карати тих, хто не виконує рішення Конституції та Конституційного суду? Отже, тоді настає суд Лінча. Тоді людина починає себе захищати", - резюмувала екс-нардеп.

Нагадаємо, що Фаріон розповіла, як потрібно поводитися з російськомовними.

Фаріон розгнівав інцидент з прикордонником, якому зламали щелепу в одному з маріупольських кафе. Військовому зламали щелепу через українську. Підполковник Держприкордонслужби попросив меню державною мовою, за що його і побили.

Екс-нардеп закликала українців "ногою давати в щелепу кожному москворотому". На її думку, тоді б Україна давно перемогла у війні.

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