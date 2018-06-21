Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.3
Межбанк BID 26.27
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.29
Межбанк BID 30.27
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.3
Межбанк BID 26.27
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.29
Межбанк BID 30.27
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Ногой в челюсть": Фарион рассказала, как нужно вести себя с русскоговорящими

STYLERLIFE        21.06.2018 - 11:23
Фото: Ирина Фарион (svoboda.org.ua)
Фото: Ирина Фарион (svoboda.org.ua)

Экс-нардеп считает, что людей, говорящих по-русски, нужно избивать

Бывший народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион призвала избивать русскоговорящих людей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Фарион разгневал инцидент с пограничником, которому сломали челюсть в одном из мариупольских кафе.

"Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить мы", - написала Ирина Фарион.

Скриншот поста (facebook.com/Ірина Фаріон)

Ранее сообщалось, что в Мариуполе охрана кофейни жестоко избила военного.

В Мариуполе в одной из кофеен украинскому военному сломали челюсть из-за украинского языка. Подполковник Госпогранслужбы попросил меню на государственном языке, за что его и избили. 

"Вчера в Мариуполе, придя вечером в кофейню RedCups RDCP Lounge с коллегами, охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке", - написала Соломия Бобровская.

Соломия Бобровская отметила, что военный служит подполковником Госпогранслужбы.

Позже появилась другая версия событий.

Хайп-такси #14: нужно ли Украине переходить на латиницу

"Это "троянская кобыла": Фарион жестко прошлась по Савченко "Они умственно отсталые": Фарион резко высказалась о русскоязычных украинцах
Теги: Ирина Фарион
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь