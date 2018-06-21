"Ногой в челюсть": Фарион рассказала, как нужно вести себя с русскоговорящими

Экс-нардеп считает, что людей, говорящих по-русски, нужно избивать

Бывший народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион призвала избивать русскоговорящих людей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Фарион разгневал инцидент с пограничником, которому сломали челюсть в одном из мариупольских кафе.

"Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить мы", - написала Ирина Фарион.

Скриншот поста (facebook.com/Ірина Фаріон)

Ранее сообщалось, что в Мариуполе охрана кофейни жестоко избила военного.

В Мариуполе в одной из кофеен украинскому военному сломали челюсть из-за украинского языка. Подполковник Госпогранслужбы попросил меню на государственном языке, за что его и избили.

"Вчера в Мариуполе, придя вечером в кофейню RedCups RDCP Lounge с коллегами, охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке", - написала Соломия Бобровская.

Соломия Бобровская отметила, что военный служит подполковником Госпогранслужбы.

Позже появилась другая версия событий.

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