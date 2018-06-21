"Ногою в щелепу": Фаріон розповіла, як потрібно поводитися з російськомовними

Екс-нардеп вважає, що людей, які говорять по-російськи, треба бити

Колишній народний депутат від фракції "Свобода" Ірина Фаріон закликала бити російськомовних людей. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Фаріон розгнівав інцидент з прикордонником, якому зламали щелепу в одному з маріупольських кафе.

"Якщо б українці просто ногою давали в щелепу кожному москворотому, то війна стала перемогою давно. А так поки наших б'ють. А дуже сильно повинні бити ми", - написала Ірина Фаріон.

Скріншот поста (facebook.com/Ірина Фаріон)

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі охорона кав'ярні жорстоко побила військового.

В Маріуполі в одній з кав'ярень українському військовому зламали щелепу через українську мову. Підполковник Держприкордонслужби попросив меню державною мовою, за що його і побили.

"Вчора в Маріуполі, прийшовши ввечері в кав'ярню RedCups RDCP Lounge з колегами, охорона завалила Стаса на підлогу і тупо зламала йому щелепу. Все через прохання поважати клієнтів і дати меню українською мовою", - написала Соломія Бобровська.

Соломія Бобровська зазначила, що військовий служить підполковником Держприкордонслужби.

Пізніше з'явилася інша версія подій.

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