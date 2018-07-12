"Агресивно пропагують свою патологію": Фаріон порівняла російськомовних українців з ЛГБТ-спільнотою

Фото: Ірина Фаріон (Фаріон Ірина facebook com IrynaFarion)

Екс-нардеп вважає, що і ті, і ті ведуть агресивну пропаганду

Колишній народний депутат від фракції "Свобода" Ірина Фаріон порівняла російськомовних українців з представниками ЛГБТ-спільноти. Про це борець за українську мову заявила під час виступу на фестивалі в Холодному Яру, а після процитувала себе на сторінці в Facebook.

Ірина Фаріон заявила, що російськомовні українці агресивно пропагують свою патологію, точно також як представники ЛГБТ-спільноти.

"Російськомовні українці нагадують мені ЛГБТ. Вони так само агресивно пропагують свою патологію здоровому суспільству і намагаються її легалізувати", - зазначила екс-нардеп.

Скріншот поста (facebook.com/IrynaFarion)

Раніше Фаріон пояснила скандальне висловлювання про російськомовних.

Колишній народний депутат від фракції "Свобода" Ірина Фаріон вважає заклик бити російськомовних цілком нормальним відповіддю на дискримінацію україномовних людей. Своєю думку борець за українську мову висловила в ефірі програми "Пряма відповідь" на регіональному телеканалі "Чернівці".

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