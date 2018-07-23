"Це мова окупанта": Фаріон обрушилася з критикою на російськомовних українців (відео)

Фото: Ірина Фаріон (Фаріон Ірина facebook com IrynaFarion)

Екс-нардеп висунула чергові звинувачення на адресу російськомовних українців

Скандальна екс-нардеп від фракції "Свобода" Ірина Фаріон розкритикувала російськомовних українців, які, на її думку, говорять на мові окупанта. Таку думку вона висловила в ефірі програми "Рандеву" на "5 каналі".

Фаріон заявила, що російську мову був принесений в Україну на багнетах кілька століть тому. Вона переконана, що наша країна не стане сильною, поки населення не навчиться дотримуватися законів ,в тому числі, які стосуються державної мови.

Екс-нардеп привела в приклад американську армію. Вона розповіла, що ніхто з солдатів не допускає ймовірності незнання англійської мови, незважаючи на той історичний факт, що населення США не є корінним народом.

Відео: Ірина Фаріон (youtube.com/5 канал)

"А у нас якась історія? У нас звідки взялася російська мова? Російська мова принесений в Україну на багнетах! Перші російські залоги — це 1658 рік, за часів Івана Виговського. Перше слово російською мовою в Галичині прозвучало в часи Першої світової війни. Тобто, російська мова — це мова окупанта. Ці люди що, цього не розуміють?!" — сказала Ірина Фаріон.

Раніше Фаріон порівняла російськомовних українців з ЛГБТ-спільнотою.

Ірина Фаріон заявила, що російськомовні українці агресивно пропагують свою патологію, точно також як представники ЛГБТ-спільноти.

"Російськомовні українці нагадують мені ЛГБТ. Вони так само агресивно пропагують свою патологію здорового суспільства та намагаються його легалізувати", – зазначила екс-нардеп.

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