Этот популярный напиток скорей всего приведет вас к раку

Бывают ли безопасные алкогольные напитки?



По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), все алкогольные напитки, включая красное и белое вино, пиво и спиртные напитки, связаны с раком.

В чем состоит исследование?

На протяжении десятилетий исследователи пытались решить проблему причины и следствия, но недавние данные пришли к более убедительному выводу.

Исследователи из Oxford Population Health, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук в Пекине недавно применили генетический подход к проблеме, изучив варианты генов, связанные с более низким потреблением алкоголя в азиатском населении.

Результаты, опубликованные в Международном журнале рака, подтверждают, что алкоголь напрямую вызывает рак.

В китайском и других восточноазиатских популяциях два распространенных генетических варианта снижают переносимость алкоголя и тесно связаны с меньшим потреблением алкоголя, поскольку вызывают неприятный эффект "приливов".

Эти мутации нарушают работу ферментов, участвующих в детоксикации алкоголя, вызывая накопление в крови токсичного соединения ацетальдегида, канцерогена группы I. Первая мутация представляет собой мутацию потери функции в гене фермента альдегиддегидрогеназы 2 (ALDH2).

Вторая мутация ускоряет активность алкогольдегидрогеназы 1В (ADH1B). Оба распространены у выходцев из Восточной Азии, но редко встречаются в популяциях европейского происхождения.

Поскольку эти аллели выделяются при рождении и не зависят от других факторов образа жизни (таких как курение), их можно использовать в качестве показателя потребления алкоголя для оценки того, как потребление алкоголя влияет на риск заболевания.

Исследовательская группа использовала образцы ДНК примерно 150 тысяч участников (примерно 60 тысяч мужчин и 90 тысяч женщин) в исследовании China Kadoorie Biobank и измерила частоту аллелей переносимости слабого алкоголя для ALDH2 и ADH1B.

Участники отслеживались в течение среднего периода 11 лет с помощью медицинских карт и страховки.

Поскольку женщины в Китае редко употребляют алкоголь, основной анализ был сосредоточен на мужчинах, треть из которых употребляли алкоголь регулярно.

Выяснилось, что среди китайской популяции частота аллелей слабой толерантности к алкоголю составила 21% для ALDH2 и 69% для ADH1B. У мужчин аллели слабой толерантности к алкоголю были тесно связаны со снижением потребления алкоголя, как частоты употребления алкоголя, так и среднего потребления алкоголя.

В течение периода наблюдения примерно у 4500 (7,4%) мужчин развился рак. Мужчины, несущие один или два аллеля ADH1B с низкой переносимостью алкоголя, имели на 13-25 процентов более низкий риск общего рака и рака, связанного с алкоголем, особенно рака головы и шеи и рака пищевода.

Это показывает нам, что те люди, которые редко пьют алкоголь - не так подвержены раку, как те, кто употребляет его регулярно.