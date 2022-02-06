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Этот простой лайфхак поможет избавиться от запаха пота под мышками без дезодоранта

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Воскресенье 06 февраля 2022 13:32
Этот простой лайфхак поможет избавиться от запаха пота под мышками без дезодоранта Как убрать запах пота (фото: freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Обычные дезодоранты часто содержат алюминий, вредящий коже и здоровью. Однако от запаха пота под мышками можно избавиться и без него - используя тоник для лица с гликолевой кислотой.

Этим простым, но эффективным лайфхаком поделилась в TikTok девушка-биохимик.

Гликолевый тоник используется для ухода за кожей лица, так как активное вещество отшелушивает кожу и раскрывает поры. В результате лицо лучше очищается и становится гладким и сияющим.

Однако его можно использовать и по-другому - блогер предлагает просто протирать подмышки таким тоником, чтобы избавиться от запаха пота на весь день. Его плюс также в том, что гликолевая кислота не блокирует потоотделение, а очищает кожу и избавляет ее от бактерий, как раз и создающих неприятный запах.

При этом обязательно сначала проверьте свою реакцию на тоник на сгибе локтя, а еще лучше посоветоваться с дерматологом. Если никакой реакции нет, можно начать протирать подмышки тоником, немного разбавленным водой.

Блогер не советует использовать чистую гликолевую кислоту, так как можно получить ожог кожи. Также лучше выбирать средство с меньшим процентом кислоты.

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Девушка уверяет, что уже через месяц можно и вовсе отказаться от привычных дезодорантов, протирая подмышки тоником два раза в неделю.

Напомним, что ранее мы писали, как быстро избавиться от пятен на полотенцах.

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