Об этой пользе специй вы наверняка не знали: что нужно иметь в доме обязательно

Специи начали применять очень активно в Древнем Египте. В то время уже развернулась торговля пряностями и их начали возить караванами. Самые дорогие и ходовые травы в то время были шафран, фенхель, тимьян, тмин, кунжут, кардамон, укроп, чеснок, лук и кориандр.

В Древней Греции черный перец, корица и имбирь были показателем богатства и роскоши. А еще там пользовались популярностью анис, тмин, фенхель, кориандр, мята, петрушка, майоран, лавровый лист.

За специями снаряжались специальные экспедиции, они становились самым популярном видом торговли. Их привозили в виде подарка в другие страны.

Тмин и укроп

Снижает частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Справляется с бессонницей и помогает снизить нервное напряжение, уровень стресса. Помогает избавиться от кашля.

Лавровый лист и гвоздика

Облегчает дыхание, останавливает кашель и помогает очистить слизистые. Еще эти специи согревают тело, улучшают кровообращение.

Куркума

Самая полезная пряность для пищеварения - помогает вывести токсины, запускает работу желудка и омолаживает клетки. Куркуму называют суперфудом, так как она предотвращает развитие некоторых видов рака и цирроза печени.

Черный и красный перцы

Оберегают организм от простуды, укрепляют кости и улучшают свертываемость крови. Способствуют профилактике раковых заболеваний.

Эти специи рекомендуют курильщикам, так как они содержат бета-криптосан, который нейтрализует вредное воздействие табака.

Фото: Самые полезные свойства специй (freepik.com)

Корица

Укрепляет сосуды, снижает холестерин и помогает нормализовать сахар в крови. Помогает справиться с тягой к сладкому и избавит от переедания - просто бросьте щепотку в пищу или напиток.

Ваниль

Замедляет старение, и останавливает рост злокачественных клеток. Препятствует возникновения Альцгеймера и Паркинсона.

Анис и бадьян

Отличное средство от запоров и проблем с кишечником. В них есть эфирные масла, которые помогают наладить работу желудочно-кишечной системы.

Карри

Это смесь пряностей, куда входит кориандр, корица и другие травы. Ее советуют употреблять людям пожилого возраста, а также тем, кто страдает от диабета.

Фото: Самые полезные свойства специй (freepik.com)

Кунжут

Добавляйте в ваши блюда кунжут, и вы избавитесь от проблем с давлением. А кунжутное масло наладить работу кишечника.

Мята

Прекрасная добавка к мясу, рыбе и напиткам помогает справиться с тошнотой и мигренями. А еще отлично успокаивает нервы.

Имбирь и чеснок

О противовоспалительных и профилактических свойствах знают все, но еще эти специи помогают похудеть и улучшают метаболизм.

Петрушка

Сухая петрушка способствует выведению из организма избытков жидкости и улучшает пищеварительные процессы.

Важно! Прежде чем бежать и скупать все специи на рынке, проконсультируйтесь с врачом, так как могут быть противопоказания.

Самые частые заболевания, при которых на специи налегать нельзя - это хронические болезни пищеварительной системы, панкреатит, язвы, острые гастриты, аллергия, астма, заболевания мочеполовой системы.

И помните, что в сутки нельзя употреблять более 5 г специй. Передозировка мускатного ореха, шалфея или корицы может вызвать судороги.

Гвоздика вызывает сонливость. Розмарин и шафран не стоит употреблять беременным, а от жгучего перца нужно беречь глаза - могут быть ожоги.