"Евробляхеры" под Радой: активисты пытались удержать сына Порошенко (видео)

Фото: митинг владельцев автомобилей на еврономерах (РБК-Украина)

Активисты "задержали" сына президента

Участники акции, которая прошла 12 июля под Верховной Радой, за растаможку авто на еврономерах "задержали" сына президента Украины, народного депутата от фракции БПП Алексея Порошенко. Об этом сообщил пользователь Сергей Коптелов на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Активисты хотели выяснить у член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Алексея, почему закон по поводу легализации автомобилей на еврономерах не был проголосован.

Евробляхеры задержали сына Порошенко Опубліковано Сергеєм Коптеловим Четвер, 12 липня 2018 р.

Видео: активисты задержали Алексея Порошенко (facebook.com/koptielov)

Также протестующие пытались узнать, зачем Алексей Порошенко убегал от них, когда те пытались его удержать и узнать все интересующие их ответы.

"Вы хрошо общаетесь, а там часть бегает, и она нехорошо общается", - ответил нардеп, видимо указывая на место акции.

Активисты попросили его проголосовать в следующий раз за закон о легализации авто на еврономерах.

Вскоре, после своих объяснений, сыну Порошенко удалось покинуть место происшествия.

Пользователи активно стали комментировать опубликованное видео.

"Какое оно перепуганное! То ли еще будет!", "Рискованные парни", "Все-таки хорошая у нас страна! Простые люди могут высказать свои требования сыну президента", - написали они.

Скриншоты комментариев (facebook.com/koptielov)

Напомним, в Украине пытаются решить проблему с еврономерами. Председатель налогового комитета Верховной Рады приготовила законопроект, в рамках которого владельцев хотят заставить вывезти так называемые "евробляхи" заграницу. А затем ввезти через таможню, заплатить, и поставить на украинские номера.

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