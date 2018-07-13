"Евробляхеры" під Радою: активісти намагалися втримати сина Порошенко (відео)

Фото: мітинг власників автомобілів на єврономерах (РБК-Україна)

Активісти "затримали" сина президента

Учасники акції, яка пройшла 12 липня під Верховною Радою, за розмитнення авто на єврономерах "затримали" сина президента України, народного депутата від фракції БПП Олексія Порошенка. Про це повідомив користувач Сергій Коптелов на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідне відео.

Активісти хотіли з'ясувати у члена Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Олексія, чому закон щодо легалізації автомобілів на єврономерах не був проголосований.

Евробляхеры затримали сина Порошенко Опубліковано Сергеєм Коптеловим Четвер, 12 липня 2018 р.

Відео: активісти затримали Олексія Порошенка (facebook.com/koptielov)

Також протестувальники намагалися дізнатися, навіщо Олексій Порошенко тікав від них, коли ті намагалися його втримати і дізнатися всі відповіді, які їх цікавлять.

"Ви добре спілкуєтеся, а там частина бігає, і вона недобре спілкується", - відповів нардеп, мабуть вказуючи на місце акції.

Активісти попросили його проголосувати наступного разу за закон про легалізацію авто на єврономерах.

Незабаром, після своїх пояснень, сину Порошенко вдалося покинути місце події.

Користувачі активно стали коментувати опубліковане відео.

"Яке воно перелякане! Чи то ще буде!" "Ризиковані хлопці", "Все-таки хороша у нас країна! Прості люди можуть висловити свої вимоги сину президента", - написали вони.

Скріншоти коментарів (facebook.com/koptielov)

Нагадаємо, в Україні намагаються вирішити проблему з єврономерами. Голова податкового комітету Верховної Ради підготувала законопроект, в рамках якого власників хочуть змусити вивезти так звані "евробляхи" за кордон. А потім ввезти через митницю, заплатити, і поставити на українські номери.

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