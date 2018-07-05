"Ежики в тумане": российские журналисты "засветили" позицию боевиков "ДНР" (фото)

В издании опубликовали фото передовой позиции

Российские журналисты "засветили" передовую позицию боевиков "ДНР", опубликовав фото в "Комсомольской правде".

Позиция названием "Туман" находится на расстоянии не более километра от укреплений ВСУ.

Фото: Боевик (crimea.kp.ru)

"Эта передовая позиция называется "Туман". Потому что мы тут как ежики в тумане. Тут до немцев не больше километра. Ну, до украинцев. Мы в полукольце. Если немцы пойдут в наступление, выбраться отсюда нам будет очень непросто. Врага нельзя недооценивать. Украинская армия – профессиональная и хорошо натасканная", - процитировали в издании боевиков террористической организации.

Фото: Боевики (crimea.kp.ru)

Также в издании опубликовали фото боевиков, которые базируются на этой позиции. Среди них "Леший", "Зеленый" и разведчица "Воробей".

Фото: Боевик (crimea.kp.ru)

Ранее бойцы ООС уничтожили боевиков с огромного расстояния.

"В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении, два дня назад неизвестные птурщики с расстояния 2200 метров, с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов", - рассказал волонтер.

Герои, погибшие в июне 2018