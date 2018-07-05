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"Їжачки в тумані": російські журналісти "засвітили" позицію бойовиків "ДНР" (фото)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 10:24
Фото: youtube.com/vice news
Фото: youtube.com/vice news

У виданні опублікували фото передовій позиції

Російські журналісти "засвітили" передову позицію бойовиків "ДНР", опублікувавши фото в "Комсомольській правді".

Позиція назвою "Туман" знаходиться на відстані не більше кілометра від укріплень ВСУ.

Фото: Бойовик (crimea.kp.ru)

"Ця передова позиція називається "Туман". Тому що ми тут як їжачки в тумані. Тут до німців не більше кілометра. Ну, до українців. Ми в напівкільці. Якщо німці підуть у наступ, вибратися звідси нам буде дуже непросто. Ворога не можна недооцінювати. Українська армія – професійна і добре натаскана", - процитували у виданні бойовиків терористичної організації.

Фото: Бойовики (crimea.kp.ru)

Також у виданні опублікували фото бойовиків, які базуються на цій позиції. Серед них "Лісовик", "Зелений" і розвідниця "Горобець".

Фото: Бойовик (crimea.kp.ru)

Раніше бійці ООС знищили бойовиків з величезної відстані.

"В зоні відповідальності 53-ї бригади на Сєвєродонецькому напрямку, два дні тому невідомі птурщики з відстані 2200 метрів, з одного пострілу знищили передовий опорник сепаратистів", - розповів волонтер.

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Теги: боевики, ДНР
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