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Фестиваль "Назустріч мрії" объявляет конкурсный отбор участников

STYLERЖизнь    15.02.2019 - 16:01
Фестиваль "Назустріч мрії" объявляет конкурсный отбор участников
Иллюстративное фото (UNICEF)

В этом году Международный Фестиваль детского творчества "Навстречу мечте" состоится во Львове

1-5 июня во Львове состоится ХІІІ Международный Фестиваль детского творчества "Назустріч мрії". С 1 марта оргкомитет фестиваля объявляет начало онлайн-отбора участников творческого конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Батькивщина".

Для того, чтобы принять участие в отборочном туре, дети и юноши в возрасте от 6 до 17 лет должны прислать организаторам заявки и видео своих номеров до 22 марта включительно.

Оценивать претендентов будет профессиональное жюри, в состав которого входят известные деятели искусства и культуры.

Ознакомиться с порядком онлайн-отбора конкурсантов можно здесь.

Фестиваль &quot;Назустріч мрії&quot; объявляет конкурсный отбор участников

Иллюстрация

Напомним, благотворительный фестиваль "Назустріч мрії" проходит при поддержке Ассоциации международных и всеукраинских общественных организаций "CHILD.UA" во главе с президентом Евгенией Тимошенко.

Цель фестиваля – вдохновить детей, дать им надежду, веру и творческие навыки, ведь традиционно в фестивале принимают участие дети социально незащищенных категорий, прежде всего, дети из школ-интернатов, дети из семей переселенцев, а также дети с инвалидностью.

Напомним, дочь Тимошенко выступила на недавнем съезде "Батькивщины".

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