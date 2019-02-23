Февральские морозы: синоптики напугали украинцев сильным похолоданием

Погода на завтра в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Синоптики дали холодный прогноз погоды на 23 февраля

Погода в Украине 23 февраля, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, будет очень холодной. Столбики термометров покажут до -15 градусов в ночное время (Сумская область). Средняя дневная температура будет держаться на уровне -2… -6 градусов. При этом осадков не ожидается, будет преобладать солнечная погода с переменной облачностью.

Погода на субботний день преподнесет сюрпризы жителям восточных областей, где столбики термометра покажут ночью рекордно низкие температуры – от -9 до -15 градусов. В остальных областях Украины погода будет теплее - в западных регионах от -1… -5 днем до -5… -10 градусов ночью, на севере - -2… -7 градусов днем, ночью – до -15 мороза, в южных областях - -2… -5 градусов в дневное время, а ночью – до -9. В приморских регионах при повышенной влажности мороз будет ощущаться сильнее.

Синоптики прогнозируют переменную облачность и приятную солнечную погоду.

Погода на день в Украине – 23 февраля (скриншот: meteo.gov.ua)

Погода в Киеве 23 февраля будет морозной, синоптики прогнозируют снижение температуры до -3… -5 градусов. Ночью – до -7… -9 градусов. Ветер ожидается северный до 7-12 м/с. Во Львове погода будет более теплой – до -2… -4 градусов. В Харькове температура снизится до -4… -6 градусов. Погода в Одессе будет более мягкой: мороз в дневное время достигнет отметки в -3… -5 градусов, а ночью – до -6… -8 градусов. В Днепре перепад температур будет ощущаться сильнее – температура днем поднимется до -2… -4 градусов, а ночью опустится до -10 градусов.

Погода на день в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

В народе 23 февраля считается днем памяти преподобного Прохора Печерского, поминание которого связано с приходом весны. Согласно народному прогнозу, если с 23 по 25 февраля на деревьях видно иней, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет "мокрым". На Прохора если месяц на небе - быть лету "грозливым", то есть с большим количеством гроз. "Последняя неделя февраля холодная – теплая погода в марте", - считают в народе.

Ранее мы писали, что в некоторых областях Украины ночью ожидается похолодание до -17.

Также сообщалось, что синоптики рассказали, сколько продлятся морозы.