Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Финал Лиги Чемпионов 2018: Президент Украины рассказал, за кого будет болеть

STYLERLIFE        26.05.2018 - 21:05
Фото: Президент Украины Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Президент Украины Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент признался за кого болеют его дети

Президент Украины Петр Порошенко признался за кого будет болеть в Финале Лиги чемпионов 2018. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом УЕФА Александром Чеферин, на которой отметил, что проведение нынешнего финала Лиги Чемпионов в Киеве является проявлением доверия к Украине со стороны международного сообщества.

Кроме того, Петр Порошенко надеется, что данное мероприятие даст дополнительный толчок для развития футбола в Украине, как взрослого, так и детского.

Президент УЕФА Александр Чефрин поблагодарил главу украинского государства за высокий профессиональный уровень подготовки масштабного футбольного праздника. Чефрин особо отметил гостеприимство и радушный прием иностранных гостей со стороны Украины.

"Мы приняли правильное решение. Ваша поддержка была постоянной. Мы в любой момент могли обратиться к вам. Гораздо проще организовывать такие масштабные мероприятия, когда власть поддерживает их ", - сказал Александр Чеферин.

В завершении встречи украинский президент рассказал о том, за кого будет болеть во время проведения Финала Лиги Чемпионов.

"Когда меня спрашивают, за кого я болею - "Реал" или "Ливерпуль", я говорю - я поддерживаю оба клуба", - признался Петр Порошенко и рассказал, что его сын Михаил, который в прошлом играл за детскую команду "Динамо", страстный болельщик "Ливерпуля".  

"У него все в цветах этого клуба. А вот моя дочь Евгения - четко "Реала". То есть мой дом - точно поддерживает оба клуба", - поделился президент Украины.

Кстати, Иво Бобул рассказал, каким на самом деле был Янукович.

Народный артист Украины Иво Бобул в эфире программы "БАЦМАН" поделился мнением, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович был "хорошим человеком"

Рекомендуем посмотреть: День Киева 2018: куда пойти

Видео: video.rbc.ua

Финал Лиги чемпионов 2018: в Украину не пустили двух российских журналистов Финал Лиги чемпионов: тренер "Ливерпуля" попал в комическую ситуацию (видео)
Теги: финал, футбол, Лига Чемпионов, президент
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top