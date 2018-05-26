Финал Лиги Чемпионов 2018: Президент Украины рассказал, за кого будет болеть

Президент признался за кого болеют его дети

Президент Украины Петр Порошенко признался за кого будет болеть в Финале Лиги чемпионов 2018. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом УЕФА Александром Чеферин, на которой отметил, что проведение нынешнего финала Лиги Чемпионов в Киеве является проявлением доверия к Украине со стороны международного сообщества.

Кроме того, Петр Порошенко надеется, что данное мероприятие даст дополнительный толчок для развития футбола в Украине, как взрослого, так и детского.

Президент УЕФА Александр Чефрин поблагодарил главу украинского государства за высокий профессиональный уровень подготовки масштабного футбольного праздника. Чефрин особо отметил гостеприимство и радушный прием иностранных гостей со стороны Украины.

"Мы приняли правильное решение. Ваша поддержка была постоянной. Мы в любой момент могли обратиться к вам. Гораздо проще организовывать такие масштабные мероприятия, когда власть поддерживает их ", - сказал Александр Чеферин.

В завершении встречи украинский президент рассказал о том, за кого будет болеть во время проведения Финала Лиги Чемпионов.

"Когда меня спрашивают, за кого я болею - "Реал" или "Ливерпуль", я говорю - я поддерживаю оба клуба", - признался Петр Порошенко и рассказал, что его сын Михаил, который в прошлом играл за детскую команду "Динамо", страстный болельщик "Ливерпуля".

"У него все в цветах этого клуба. А вот моя дочь Евгения - четко "Реала". То есть мой дом - точно поддерживает оба клуба", - поделился президент Украины.

Кстати, Иво Бобул рассказал, каким на самом деле был Янукович.

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Видео: video.rbc.ua