"Хороший человек, хозяйственный": Иво Бобул рассказал, каким на самом деле был Янукович

Иво Бобул назвал беглого экс-президента Украины хорошим человеком

Народный артист Украины Иво Бобул в эфире программы "БАЦМАН" поделился мнением, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович был "хорошим человеком". Видеосюжет был опубликован на YouTube-канале 112 Украина.

Певец признался, что какое-то время поддерживал действия Януковича, однако было это до его вступления в должность президента.

"В свое время я поддержал Януковича. Потому что знал его лично, знал его семью. Был очень хороший человек. Поверьте мне. Тогда, когда не был еще даже премьером. Я имел честь играть на свадьбе его младшего сына. Когда я с ним познакомился, то видел, что человек хозяйственный", –сказал Бобул.

По словам Иво Бобула, экс-президент совершил плохие поступки уже находясь в должности.

"Свита делает короля. Иногда надо подумать, кто же его окружал. Иногда мы все валим на одного. А вокруг – что?.. Здесь я ему не судья. Судья там, наверху. Я не имею права его судить. Не дано мне Всевышним право судить кого-то... Я думаю, ему нужно было остаться. Несмотря ни на что. Как бы ни сложилось, он должен был здесь остаться, довести все до конца. Может, если бы он остался, всего остального и не было бы. Было бы что-то другое, но такого не было бы", – заявил певец.

Видео: Иво Бобул, народный артист Украины, в программе "Бацман". Выпуск от 22.05.2018 (YouTube/112 Украина).

Напомним, что Виктор Федорович Януковч стал президентом Украины 25 февраля 2010 года. Досрочно он снял с себя обязательства президента, сбежав в феврале 2014-го года в разгар массовых многотысячных протестов в стране. После того, как Верховная рада сняла его с должности, были объявлены новые президентские выборы. Сейчас экс-президент с семьей проживает в России.

Следует напомнить, что народный артист Иво Бобул планирует стать президентом Украины. По словам музыканта, он уже начал копить деньги на избирательную кампанию.

Видео: video.rbc.ua