"Гарна людина, господарська": Іво Бобул розповів, яким насправді був Янукович

Іво Бобул назвав збіглого екс-президента України хорошою людиною

Народний артист України Іво Бобул в ефірі програми "БАЦМАН" поділився думкою, що збіглий екс-президент України Віктор Янукович був "хорошою людиною". Відеосюжет був опублікований на YouTube-каналі 112 Україна.

Співак зізнався, що якийсь час підтримував дії Януковича, однак це було до його вступу на посаду президента.

"У свій час я підтримав Януковича. Тому що знав його особисто, знав його родину. Був дуже хороший чоловік. Повірте мені. Тоді, коли не був ще навіть прем'єром. Я мав честь грати на весіллі його молодшого сина. Коли я з ним познайомився, то бачив, що людина господарська", –сказав Бобул.

За словами Іво Бобула, екс-президент здійснив погані вчинки вже перебуваючи на посаді.

"Свита робить короля. Іноді треба подумати, хто його оточував. Іноді ми все валимо на одного. А навколо – що?.. Тут я йому не суддя. Суддя там, нагорі. Я не маю права його судити. Не дано мені Всевишнім право судити когось... Я думаю, йому потрібно було залишитися. Незважаючи ні на що. Як би не склалося, він повинен був залишитися тут, довести все до кінця. Може, якби він залишився, всього іншого і не було б. Було б щось інше, але такого не було б", – заявив співак.

Відео: Іво Бобул, народний артист України, в програмі "Бацман". Випуск від 22.05.2018 (YouTube/112 Україна).

Нагадаємо, що Віктор Федорович Янукович став президентом України 25 лютого 2010 року. Достроково він зняв з себе зобов'язання президента, втікши в лютому 2014-го року в розпал масових багатотисячних протестів у країні. Після того, як Верховна рада зняла його з посади, були оголошені нові президентські вибори. Зараз екс-президент із сім'єю мешкає в Росії.

Слід нагадати, що народний артист Іво Бобул планує стати президентом України. За словами музиканта, він вже почав збирати гроші на виборчу кампанію.

Відео: video.rbc.ua