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Финал Лиги чемпионов: в Киеве разыскивают пропавшего болельщика (фото)

STYLERLIFE        27.05.2018 - 17:11
Фото: болельщики Ливерпуля (twitter.com/LFC)
Фото: болельщики Ливерпуля (twitter.com/LFC)

При нем нет ни телефона, ни документов

В воскресенье, 27 мая, в столице Украины пропал иностранный турист, который приехал специально на финальный матч Лиги чемпионов. Об этом сообщается на странице UkrBall в Facebook.

"Внимание, розыск. Друзья, после вчерашнего праздника потерялся один из фанатов Ливерпуля. Мужчину зовут Хенрик Халтинг. При нем нет документов и телефона, поэтому если увидите его или просто узнаете – напишите нам", - говорится в сообщении.

Фото: пропавший фанат "Ливерпуля" (facebook.com/UkrBall)

Следует уточнить, что чуть позже молодого человека удалось найти правоохранителям.

"В дежурную часть позвонил киевлянин и сказал, что неподалеку от метро "Кловская" он обнаружил нетрезвого иностранца. Чтобы с гостем столицы ничего не произошло, он забрал его домой. На улицу Набережно-Корчуватскую прибыл наряд и доставил иностранца в Печерское управление полиции. Сейчас с ним общаются правоохранители", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: пропавший фанат "Ливерпуля" (пресс-служба)

Кстати, европейский футбольный союз (УЕФА) поблагодарил Киев за прием финала Лиги чемпионов. Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице в Instagram.

"Спасибо за фантастический финал Лиги чемпионов, Киев", - говорится в сообщении. Следует уточнить, что на самих кадрах видно кубок Лиги чемпионов, а слова благодарения продублированы двумя языками: на английском и украинском.

Как сообщалось ранее, на финал Лиги чемпионов 2018 в Украину приехали почти 25 тысяч иностранцев. По состоянию на утро, 27 мая, на выезд из страны оформили докементы более половины иностранных болельщиков. Футбольные команды испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" через авиационные пункты пропуска также уже покинули территорию Украины.

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Теги: Лига Чемпионов, Киев, розыск
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