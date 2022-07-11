UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фото на прощание: Тарас Тополя впервые за 4 месяца увиделся с женой Alyosha

Alyosha и Тарас Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Марина Настевич

Украинский музыкант и участник группы Антитела Тарас Тополя впервые с начала войны встретился со своей женой, певицей Alyosha. Ради этого артистка приехала в Киев из США, куда вместе с их тремя детьми уехала после начала вторжения РФ.

Трогательным совместным фото Тополя поделился на своей странице в Instagram.

Звездная пара сделала милое селфи в одном из парков столицы. Елена (настоящее имя Alyosha - прим. ред.) одета в белый сарафан с ярким принтом с лимонами, а ее супруг - в белую рубашку. Они обнимают друг друга и счастливо улыбаются.

"Киев. Утро - сто тридцать восьмое. Настроение - люблю. Месяц - жить ради. Фото на прощание. Кто-то в USA, а кто-то в Харьков. Хорошего полета, любимая. Слава ВСУ! Слава Украине!" - подписал снимок артист.

Муж и жена встретились впервые с начала войны (фото: instagram.com/tarastopolia)

Кадр покорил сердца поклонников пары и они оставили много растроганных комментариев.

Отметим, что в последний раз супруги виделись 24 февраля. Тогда Alyosha с тремя детьми ехала в Золочев во Львовскую область с отцом Тараса, пока тот уже защищал Киев от россиян. Позже она улетела с детьми в США.

Тополя же и музыканты группы Антитела отправились служить в подразделение территориальной обороны, оказывающее медицинскую помощь раненым. Сначала они находились в Киевской области, а затем отправились в Харьковскую область.

В недавнем интервью певица призналась, что вернется в Украину, потому что уже просто не выдерживает и хочет увидеться с мужем.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал, как провел свой 35-й день рождения на передовой. По словам певца, он не мог этого представить даже в страшном сне.

Мы также сообщали, что Тарас Тополя показал встречу с "русским миром" в Харькове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарас ТополяAlyoshaАнтитіла