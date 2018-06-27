Free Sentsov: в Москве провели необычную акцию в поддержку режиссера

Футбольные болельщики принимали в ней участие

В Москве провели необычную акцию в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже более 40 дней. Об этом сообщила журналист Наташа Зотова в своем Twitter.

Она рассказала, что на Никольской улице, в центре Москвы, активисты установили полутораметровый муляж кубка мира, обмотанный колючей проволокой с надписью #FreeSentsov.

"На Никольской стоит кубок чемпионата мира с надписью Free Sentsov. Гуляющие люди не понимают, в чем подвох, и радостно фотографируются рядом", - написала Зотова.

Скриншот поста (twitter.com/natashazotova)

Организаторы акции рассказали, что готовили свой проект в условиях повышенной секретности, но полиция на них даже не обратила внимания. Активисты раздавали всем футбольным болельщикам листовки, в которых рассказывалось о деле Олега Сенцова.

"Мы готовили эту акцию в условиях повышенной секретности, поскольку понимали, что правоохранительные органы постараются не допустить подобных мероприятий во время чемпионата. Но мы хотели бы рассказать иностранным болельщикам, что в нашей стране не все так гладко, как они видят, что у нас есть политические заключенные. Мы подготовили листовки на разных языках, раздавали их, причем не только на Никольской. Люди интересовались, фотографировались с нашим кубком", - рассказал один из организаторов Александр Соловьев.

После окончания акции, кубок остался стоять на Никольской улице, а все туристы с ним фотографировались.

Кстати, стало известно, кто способен заставить Путина освободить Сенцова.

Олег Сенцов. Один в поле воин