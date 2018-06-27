Free Sentsov: у Москві провели незвичайну акцію в підтримку режисера

Футбольні вболівальники брали в ній участь

У Москві провели незвичайну акцію на підтримку політв'язня Олега Сенцова, який голодує вже більше 40 днів. Про це повідомила журналіст Наталія Зотова на своїй Twitter.

Вона розповіла, що на Нікольській вулиці, в центрі Москви, активісти встановили півтораметровий муляж кубка світу, обмотаний колючим дротом з написом #FreeSentsov.

"На Нікольській стоїть кубок чемпіонату світу з написом Free Sentsov. Люди, що гуляють, не розуміють, у чому підступ, і радо фотографуються поруч", - написала Зотова.

Скріншот поста (twitter.com/natashazotova)

Організатори акції розповіли, що готували свій проект в умовах підвищеної секретності, але поліція на них навіть не звернула уваги. Активісти роздавали всім футбольним вболівальникам листівки, в яких розповідалося про справу Олега Сенцова.

"Ми готували цю акцію в умовах підвищеної секретності, оскільки розуміли, що правоохоронні органи спробують не допустити подібних заходів під час чемпіонату. Але ми хотіли б розповісти іноземним уболівальникам, що в нашій країні не все так гладко, як вони бачать, що у нас є політичні в'язні. Ми підготували листівки на різних мовах, роздавали їх, причому не тільки на Нікольскій. Люди цікавилися, фотографувалися з нашим кубком", - розповів один з організаторів Олександр Соловйов.

Після закінчення акції, кубок залишився стояти на Нікольській вулиці, а всі туристи з ним фотографувалися.

До речі, стало відомо, хто здатний примусити Путіна звільнити Сенцова.

Олег Сенцов. Один у полі воїн