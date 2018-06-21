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"Фронт собрался в гости": синоптик дала неутешительный прогноз на 22 и 23 июня

STYLERLIFE        21.06.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com/_Alicja_
Фото: pixabay.com/_Alicja_

Украинцев предупредили о резком похолодании

В Украине в пятницу, 22 июня, начнет меняться погода. Ожидаются дожди и похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Холодный атмосферный фронт собрался к нам в гости. От наших криков и стонов о страшной жаре, которая почему-то пришла в Украину летом, заложило атмосфере уши. Поэтому она посылает уже завтра к нам этот фронт, который сейчас хорошо виден над Балтикой", - отметила она.

В пятницу, 22 июня, фронт обусловит дожди с грозами и существенное похолодание в западных областях. Температура воздуха снизится до +18+22, местами до +16+18 градусов.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"В течение дня дожди охватят северные области и большую часть Центра. Восток и Юг еще удержатся среди солнца и ясного неба", - отметила эксперт.

Вечером дожди вероятны в Одесской области и в Крыму.

"Высокая температура воздуха в пятницу еще попечет и погреет, в течение дня +26+33 градуса, в Житомирской области +20+25 градусов", - добавила синоптик.

В Киеве в пятницу погода будет еще жаркой, +28+30 градусов. Однако ожидаются дожди и грозы.

"Но уже пожалует атмосферный фронт. В столице ожидаются дожди и грозы. Поскольку завтра - пятница, и многие после работы планируют посидеть где-то с друзьями, прихватите зонт обязательно", - предупредила синоптик.

В субботу, 23 июня, в большинстве областей, кроме Востока и юго-востока, резко похолодает, до +17+23 градусов.

Фото: pixabay.com/Free-Photos

"Сами понимаете, что такая существенная смена погоды может негативно сказаться на самочувствии - головная боль, кружение-верчение рук и ног, сонливость, от неожиданного похолодания даже к ненужной простуды недалеко. Пусть фронты, жара и похолодание как-то все же мирно уживаются в нашем восприятии. Потому что летом они и так мирно сосуществуют", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики уточнили прогноз на четверг.

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Теги: погода, Наталка Диденко
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