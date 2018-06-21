"Фронт зібрався в гості": синоптик дала невтішний прогноз на 22 та 23 червня

Українців попередили про різке похолодання

В Україні в п’ятницю, 22 червня, почне змінюватися погода. Очікуються дощі та похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Холодний атмосферний фронт зібрався до нас у гості. Від наших криків та стогонів про страшну спеку, яка чомусь прийшла в Україну влітку, позакладало атмосфері вуха. Тому вона посилає вже завтра до нас цей фронт, який зараз добре видно над Балтикою", - відзначила вона.

У п’ятницю, 22 червня, фронт зумовить дощі з грозами та суттєве похолодання у західних областях. Температура повітря знизиться до +18+22, місцями до +16+18 градусів.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Протягом дня дощі охоплять північні області та більшу частину Центру. Схід та Південь ще втримаються серед сонця та ясного неба", - відзначила експерт.

Ввечері дощі ймовірні у Одеській області та в Криму.

"Висока температура повітря у п'ятницю ще попече і погріє, впродовж дня +26+33 градуси, у Житомирській області +20+25 градусів", - додала синоптик.

У Києві в п’ятницю погода буде ще спекотною, +28+30 градусів. Проте очікуються дощі та грози.

"Але вже завітає атмосферний фронт. У столиці очікуються дощі та грози. Оскільки завтра - п'ятниця, і багато хто після роботи планує посидіти десь з друзями, прихопіть парасолю обов'язково", - попередила синоптик.

В суботу, 23 червня, у більшості областей, окрім Сходу та південного сходу, різко похолодає, до +17+23 градусів.

Фото: pixabay.com/Free-Photos

"Самі розумієте, що така суттєва зміна погоди може негативно позначитися на самопочутті - головний біль, крутіння-вертіння ніг та рук, сонливість, від несподіваного похолодання навіть до непотрібної застуди недалеко. Хай фронти, спека та похолодання якось все ж мирно уживаються в нашому сприйнятті. Бо влітку вони й так мирно співіснують", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики уточнили прогноз на четвер.

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