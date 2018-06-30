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Футбольная болельщица погибла, упав на бокал с вином

STYLERLIFE        30.06.2018 - 10:35
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Друзья пытались оказать ей первую помощь

Футбольная болельщица из Бразилии погибла, упав на бокал с вином во время празднования победы сборной Бразилии. Об этом сообщает Daily Mail.

Молодая женщина из Бразилии, Тамара Майочи, упала на разбитый бокал и погибла.

Трагедия произошла во время вечеринки дома у женщины в Сан-Паулу, в честь матча сборной Бразилии с Сербией. Во время просмотра матча, 30-летняя Тамара Майочи выронила бокал с вином из рук, который упал и разбился.

Это произошло после того, как Бразилия забила свой финальный гол. Тамара вскочила вместе с своими друзьями, чтобы отпраздновать победу. В одной руке у нее был бокал с вином, во второй телефон.

Она потеряла равновесие, и падая, пыталась ухватиться за журнальный столик. Сначала упал и разбился бокал, а следом за ним женщина, прямо на осколки.

Осколки стекла попали ей в шею и разорвали яремную вену. Друзья Тамары пытались оказать ей первую медицинскую помощь и остановить кровь, обернув вокруг раны полотенца. Но женщина скончалась от потери крови еще до приезда медиков.

 

Фото: Тамара Майочи (facebook.com/tamara.maiochi)

Что примечательно, незадолго до своей гибели Тамара опубликовала на своей странице пост об опасности использования мобильного телефона во время езды за рулем. Текст она сопроводила комментарием о том, что несчастные случаи происходят.

"Мы никогда не представляем, что что-то подобное может случиться именно с нами. Но несчастные случаи происходят. Согласно моей вере, спиритизму и моим личным убеждениям — всё в этом мире происходит не просто так", - написала Тамара.

Напомним, в Киеве собака преданно лежала рядом с погибшей подругой.

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Теги: болельщики, Бразилия, гибель
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