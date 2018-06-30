Футбольна вболівальниця загинула, впавши на келих з вином

Друзі намагалися надати їй першу допомогу

Футбольна вболівальниця з Бразилії загинула, впавши на келих з вином під час святкування перемоги збірної Бразилії. Про це повідомляє Daily Mail.

Молода жінка з Бразилії, Тамара Майочи, впала на розбитий келих і загинула.

Трагедія сталася під час вечірки вдома у жінки в Сан-Паулу, в честь матчу збірної Бразилії з Сербією. Під час перегляду матчу, 30-річна Тамара Майочи впустила келих з вином з рук, який впав і розбився.

Це сталося після того, як Бразилія забила свій фінальний гол. Тамара схопилася разом з своїми друзями, щоб відсвяткувати перемогу. В одній руці у неї був келих з вином, у другий телефон.

Вона втратила рівновагу, і падаючи, намагалася вхопитися за журнальний столик. Спочатку впав і розбився келих, а слідом за ним жінка, прямо на скло.

Осколки скла потрапили їй в шию і розірвали яремну вену. Друзі Тамари намагалися надати їй першу медичну допомогу і зупинити кров, обернувши навколо рани рушники. Але жінка померла від втрати крові ще до приїзду медиків.

Фото: Тамара Майочи (facebook.com/tamara.maiochi)

Що примітно, незадовго до своєї загибелі Тамара опублікувала на своїй сторінці пост про небезпеку використання мобільного телефону під час їзди за кермом. Текст вона супроводила коментарем про те, що нещасні випадки відбуваються.

"Ми ніколи не уявляємо, що щось подібне може статися саме з нами. Але нещасні випадки відбуваються. Згідно з моєю вірою, спіритизму і моїм особистим переконанням — все в цьому світі відбувається не просто так", - написала Тамара.

Нагадаємо, у Києві собака віддано лежала поруч із загиблою подругою.

День скорботи і пам'яті жертв війни