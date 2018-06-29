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"Собачья верность": в Киеве собака преданно лежала рядом с погибшей подругой (фото)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 13:23
Иллюстративное фото (pixabay.com/Winsker)
Иллюстративное фото (pixabay.com/Winsker)

Сеть впечатлили фото печальной истории

В Киеве недалеко от станции метро "Почайна"на дороге заметили собаку, охранявшая другую, которую по всей видимости сбил автомобиль. Об этом сообщается на Facebook-странице издания dtp.kiev.ua.

Фото: собака охраняет другую (facebook.com/Сергей Павлич)

"На Петровке, возле заправки Амис по ходу сбили собаку. Лежит у обочины. Рядом друг. Топтался по ней лапами, облизывает, скулит", - говорится в публикации.

Также сообщается о том, что "охранник" тыкал собаку лапами, сторожил, но все проходили и проезжали мимо.

 

Скриншот публикации (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Позже стало известно о том, что собака, которую предположительно сбили, погибла. Другой пес еще несколько часов лежал рядом.

Многие сразу откликнулись на ужасное происшествие. 

"Вот нам урок! Животные показывают истинную дружбу и преданнось, а то гомосапиенс забыл об этом, люди хуже животных! Печально. Куда мы скатились", - прокомментировал один из пользователей.

Кто-то сообщил, что за погибшей собакой приехал мусоровоз. 

"Вот так.... Сказали что этим заниматься автодор, футболяли куда только можно, мы звонили куда только можно! В итоге приехала мусорка! А потом зоопомощь через полчаса, как увезли. Когда мы эту машину увидели и собаку туда.. Забросили.. Это ужас! Шок.. У меня нет слов...", - пишет Яна Чернецкая.

Скриншоты комментариев (​​​facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, под Харьковом в лесу нашли мертвым пропавшего мужчину.

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