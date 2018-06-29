"Собача вірність": у Києві собака віддано лежав поруч із загиблою подругою (фото)

Мережу вразили фото сумної історії

У Києві неподалік від станції метро "Почайна"на дорозі помітили собаку, яка охороняла іншу, яку по всій видимості збив автомобіль. Про це повідомляється на Facebook-сторінці видання dtp.kiev.ua.

Фото: собака охороняє іншу (facebook.com/Сергей Павлич)

"На Петрівці, біля заправки Аміс по ходу збили собаку. Лежить біля узбіччя. Поруч друг. Топтався по ній лапами, облизує, скиглить", - йдеться у публікації.

Також повідомляється про те, що "охоронець" тикав собаку лапами, сторожував, але все проходили і проїжджали повз.

Скріншот публікації (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пізніше стало відомо про те, що собака, яку імовірно збили, загинула. Інший пес ще кілька годин лежав поруч.

Багато хто відразу відгукнувся на жахливу подію.

"Ось нам урок! Тварини показують справжню дружбу і вірність, а то гомосапієнс забув про це, люди гірше тварин! Сумно. Куди ми скотилися", - прокоментував один з користувачів.

Хтось повідомив, що за загиблою собакою приїхав сміттєвоз.

"Ось так.... Сказали що цим займатися автодор, футболяли куди тільки можна, ми дзвонили куди тільки можна! У підсумку приїхав смітник! А потім зоодопомога через півгодини, як відвезли. Коли ми цю машину побачили і собаку туди.. Закинули.. Це жах! Шок.. У мене немає слів...", - пише Яна Чернецька.

Скріншоти коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, під Харковом у лісі знайшли мертвим зниклого чоловіка.

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