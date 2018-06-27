Под Харьковом в лесу нашли мертвым пропавшего мужчину

Тело погибшего обнаружили местные жители

В Харьковской области в лесу около села Циркуны обнаружили тело 58-летнего Гамзата Гаджиева, - харьковчанина, который 18 июня уехал из дома на авто и не вернулся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"26 июня в 15.30 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от граждан. Они рассказали о том, что в лесополосе села Циркуны в автомобиле находится тело человека", - рассказали правоохранители.

По данным правоохранителей, мужчина уехал из дома на своем автомобиле Land Rover.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство). Причины смерти мужчины будут установлены после вскрытия. Следственные действия продолжаются.

Скриншот поста (facebook.com/police.kharkov)

Издание NewsRoom сообщает со ссылкой на собственные источники, что мужчину нашли обнаженным. На теле погибшего были следы насилия. Рядом стояла его машина. Возле тела Гаджиева были также обнаружены документы и 170 гривен.

Гражданская жена погибшего, когда он считался пропавшим, заявляла, что при себе у него было 50 тыс. долларов.

Стоит отметить, что Гаджиев был бывшим атаманом "Слобожанского казачьего округа" и активистом "Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями".

Ранее сообщалось, что в Черкасской области СБУ предотвратила заказное убийство общественного активиста.

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