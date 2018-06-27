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Під Харковом в лісі знайшли мертвим зниклого чоловіка

STYLERLIFE        27.06.2018 - 21:02
Фото: pixabay.com/bertvthul
Фото: pixabay.com/bertvthul

Тіло загиблого виявили місцеві жителі

У Харківській області в лісі в районі села Циркуни виявили тіло 58-річного харків'янина Гамзата Гаджиєва, який 18 червня виїхав з дому на авто і не повернувся. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"26 червня о 15.30 в чергову частину Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від громадян. Вони розповіли про те, що в лісосмузі села Циркуни в автомобілі знаходиться тіло людини", - розповіли правоохоронці.

За даними правоохоронців, чоловік поїхав з дому на своєму автомобілі Land Rover.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Причини смерті чоловіка будуть встановлені після розтину. Слідчі дії тривають.

Скріншот поста (facebook.com/police.kharkov)

Видання NewsRoom повідомляє з посиланням на власні джерела, що чоловіка знайшли оголеним. На тілі загиблого були сліди насильства, а поруч стояв його автомобіль. Біля тіла Гаджиєва були також виявлені документи і 170 гривень.

Цивільна дружина загиблого, коли його вважали зниклим, заявляла, що при собі у нього було 50 тис. доларів.

Варто відзначити, що Гаджиєв був колишнім отаманом "Слобожанського козацького округу" і активістом "Національної асоціації сприяння боротьбі з корупцією та посадовими злочинами".

Раніше повідомлялося, що в Черкаській області СБУ попередила замовне вбивство громадського активіста.

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Теги: полиция, харьков, вбивство, Харьковская область
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