"Героическая страница армии": в сети создали видео-трилогию об обороне Донецкого аэропорта

Историю победы "киборгов" изобразили в серии видео

В сети создали видео-трилогию об обороне Донецкого аэропорта, в частности события мая 2014 года. Соответствующая серия видео "ДАП: Битва воинов света с орками" опубликована на канале украинца под псевдонимом Джон Смит в YouTube.

"Такого-то числа такого-то года в одном далеком-предалеком царстве родилось Х*йло. Его в детстве бил отчим, оно выросло и начало нападать на чужие страны. Он хвастался, как его войска прикрываются мирными жителями, чтобы военные противника не могли открывать огонь в ответ. И однажды его орки, засланные в Украину, решили захватить один аэропорт. Они думали, что будет как всегда до этого, что они просто предъявят ультиматум украинским военным, и те уйдут", - написал Джон Смит , передает tverezo.info.

"Но они ошиблись. Военные оказались не простыми и были очень злыми за такие приколы. От 50 до 100 орков отчалили к Ленину. С украинской стороны двое легко раненых. 26 мая 2014 года стало первым днем длительного противостояния за Донецкий аэропорт. История Донецкого аэропорта - это история нашего героизма", - добавил он.

"Мы удерживали здание, которое невозможно было удерживать. С военной точки зрения мы нанесли врагу огромные потери за кучу ненужного гипсокартона и стекла. 242 дня враг не мог (и так и не смог) взять эту "крепость" как целостный объект. Наши же удерживали 242 дня то, что враг не смог удержать даже день. В итоге враг просто взорвал кучу руин и воткнул туда палку со своей никчемной тряпкой", - рассказал автор роликов.

"Орде хотелось сломить символ, и ДАП превратился в точку на карте, где они лезли, как тараканы, а нам удобно было их отстреливать. Как результат, мы их настреляли целую кучу, они же получили лишь груду развалин", - отметил Джон Смит.

"Именно по этой причине они в конце и бесновались над пленными. Понимали свой проигрыш и сгоняли свою никчемную злобу. И поэтому история обороны Донецкого аэропорта – это самая героическая страница нашей армии, и бесславная и позорная для наших врагов", - подчеркнул он.

Видео: "Битва воинов света с орками" (YouTube/John Smith)

Видео: "Битва воинов света с орками" (YouTube/John Smith)

Видео: "Битва воинов света с орками" (YouTube/John Smith)

Кстати, в сети показали, как выглядит железнодорожное депо Донецка.

Срочная новость за 4 июня (видео: РБК-Украина)