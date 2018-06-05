"Героїчна сторінка армії": в мережі створили відео-трилогію про оборону Донецького аеропорту

Історію перемоги "кіборгів" зобразили у серії відео

В мережі створили відео-трилогію про оборону Донецького аеропорту, зокрема події травня 2014 року. Відповідна серія відео "ДАП: Битва воїнів світла з орками" опублікована на каналі українця під псевдонімом Джон Сміт в YouTube.

"Такого-то числа такого-то року в одному далекому-предалекому царстві народилося Х*йло. Його в дитинстві бив вітчим, воно виросло та почало нападати на чужі країни. Він хвалився, як його війська прикриваються мирними жителями, щоб військові противника не могли відкривати вогонь у відповідь. І одного разу його орки, заслані в Україну, вирішили захопити один аеропорт. Вони думали, що буде як завжди до цього, що вони просто висунуть ультиматум українським військовим, і ті підуть", - написав Джон Сміт , передає tverezo.info.

"Але вони помилилися. Військові виявилися не простими і були дуже злими за такі приколи. Від 50 до 100 орків відчалили до леніна. З української сторони двоє легко поранених. 26 травня 2014 року стало першим днем тривалого протистояння за Донецький аеропорт. Історія Донецького аеропорту - це історія нашого героїзму", - додав він.

"Ми утримували будівлю, яку неможливо було утримувати. З військової точки зору ми нанесли ворогу величезні втрати за купу непотрібного гіпсокартону та скла. 242 дні ворог не міг (і так і не зміг) взяти цю "фортецю" як цілісний об’єкт. Наші ж утримували 242 дні те, що ворог не зміг утримати навіть день. У підсумку ворог просто підірвав купу руїн і встромив туди палицю зі своєю нікчемною ганчіркою", - розповів автор роликів.

"Орді хотілося зломити символ, і ДАП перетворився на точку на карті, де вони лізли, як таргани, а нам зручно було їх відстрілювати. Як результат, ми їх настріляли цілу купу, вони ж отримали лише купу руїн", - відзначив Джон Сміт.

"Саме з цієї причини вони в кінці й біснувалися над полоненими. Розуміли свій програш і зганяли свою нікчемну злобу. І тому історія оборони Донецького аеропорту – це найбільш героїчна сторінка для нашої армії, і безславна та ганебна для наших ворогів", - підкреслив він.

Відео: "Битва воїнів світла з орками" (YouTube/John Smith)

Відео: "Битва воїнів світла з орками" (YouTube/John Smith)

Відео: "Битва воїнів світла з орками" (YouTube/John Smith)

До речі, у мережі показали, як виглядає залізничне депо Донецька.

Термінова новина за 4 червня (відео: РБК-Україна)