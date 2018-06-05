Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Героїчна сторінка армії": в мережі створили відео-трилогію про оборону Донецького аеропорту

STYLERLIFE        05.06.2018 - 16:34
Кадр з відео (YouTube/John Smith)
Кадр з відео (YouTube/John Smith)

Історію перемоги "кіборгів" зобразили у серії відео

В мережі створили відео-трилогію про оборону Донецького аеропорту, зокрема події травня 2014 року. Відповідна серія відео "ДАП: Битва воїнів світла з орками" опублікована на каналі українця під псевдонімом Джон Сміт в YouTube.

"Такого-то числа такого-то року в одному далекому-предалекому царстві народилося Х*йло. Його в дитинстві бив вітчим, воно виросло та почало нападати на чужі країни. Він хвалився, як його війська прикриваються мирними жителями, щоб військові противника не могли відкривати вогонь у відповідь. І одного разу його орки, заслані в Україну, вирішили захопити один аеропорт. Вони думали, що буде як завжди до цього, що вони просто висунуть ультиматум українським військовим, і ті підуть", - написав Джон Сміт , передає tverezo.info.

"Але вони помилилися. Військові виявилися не простими і були дуже злими за такі приколи. Від 50 до 100 орків відчалили до леніна. З української сторони двоє легко поранених. 26 травня 2014 року стало першим днем тривалого протистояння за Донецький аеропорт. Історія Донецького аеропорту - це історія нашого героїзму", - додав він.

"Ми утримували будівлю, яку неможливо було утримувати. З військової точки зору ми нанесли ворогу величезні втрати за купу непотрібного гіпсокартону та скла. 242 дні ворог не міг (і так і не зміг) взяти цю "фортецю" як цілісний об’єкт. Наші ж утримували 242 дні те, що ворог не зміг утримати навіть день. У підсумку ворог просто підірвав купу руїн і встромив туди палицю зі своєю нікчемною ганчіркою", - розповів автор роликів.

"Орді хотілося зломити символ, і ДАП перетворився на точку на карті, де вони лізли, як таргани, а нам зручно було їх відстрілювати. Як результат, ми їх настріляли цілу купу, вони ж отримали лише купу руїн", - відзначив Джон Сміт.

"Саме з цієї причини вони в кінці й біснувалися над полоненими. Розуміли свій програш і зганяли свою нікчемну злобу. І тому історія оборони Донецького аеропорту – це найбільш героїчна сторінка для нашої армії, і безславна та ганебна для наших ворогів", - підкреслив він.

Відео: "Битва воїнів світла з орками" (YouTube/John Smith)

Відео: "Битва воїнів світла з орками" (YouTube/John Smith)

Відео: "Битва воїнів світла з орками" (YouTube/John Smith)

До речі, у мережі показали, як виглядає залізничне депо Донецька.

Термінова новина за 4 червня (відео: РБК-Україна)

"Це було важко прийняти": Кропивницкие кіборги розповіли про свій перший бій за Донецький аеропорт "Герої": з'явилися нові фото з часів оборони Донецького аеропорту
Теги: Донецкий аэропорт, Киборги, ДАП
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top