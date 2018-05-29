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"Процвітання російського світу": у мережі показали, як виглядає залізничне депо Донецька

STYLERLIFE        29.05.2018 - 09:45
Скріншот з YouTube
Скріншот з YouTube

Будівля зруйнована і знаходиться в жахливому стані

У мережі показали відео, на якому показано, в якому стані зараз знаходиться залізничне депо Донецька. Ролик опублікований на YouTube-каналі сепаратистського видання.

Судячи з відео, будівля депо зруйнованf, вагони перебувають у жалюгідному стані, а всюди панує хаос і розруха.

Відео: Залізничне депо в Донецьку (YouTube/NewsFront)

Користувачі мережі відреагували на відео в коментарях.

"Нічого собі захистили", - прокоментував відреагував Макс Кондратьєв.

"Йопта, одне процвітання російського світу", - написав Мортал Комбат.

Скріншот коментарів (YouTube)

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Теги: Донецк
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