"Процвітання російського світу": у мережі показали, як виглядає залізничне депо Донецька

Будівля зруйнована і знаходиться в жахливому стані
У мережі показали відео, на якому показано, в якому стані зараз знаходиться залізничне депо Донецька. Ролик опублікований на YouTube-каналі сепаратистського видання.
Судячи з відео, будівля депо зруйнованf, вагони перебувають у жалюгідному стані, а всюди панує хаос і розруха.
Відео: Залізничне депо в Донецьку (YouTube/NewsFront)
Користувачі мережі відреагували на відео в коментарях.
"Нічого собі захистили", - прокоментував відреагував Макс Кондратьєв.
"Йопта, одне процвітання російського світу", - написав Мортал Комбат.
Скріншот коментарів (YouTube)
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