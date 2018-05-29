"Процветание русского мира": в сети показали, как выглядит железнодорожное депо Донецка

Здание разрушено и находится в ужасном состоянии
В сети показали видео, на котором показано, в каком состоянии сейчас находится железнодорожное депо Донецка. Ролик опубликован на YouTube-канале сепаратистского издания.
Судя по видео, здание депо разрушено, вагоны находятся в жалком состоянии, а всюду царит хаос и разруха.
Видео: Железнодорожное депо в Донецке (YouTube/NewsFront)
Пользователи сети отреагировали на видео в комментариях.
"Ничего себе защитили", - прокомментировал отреагировал Макс Кондратьев.
"Епта, одно процветание русского мира", - написал Мортал Комбат.
Скриншот комментариев (YouTube)
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