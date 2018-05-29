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"Процветание русского мира": в сети показали, как выглядит железнодорожное депо Донецка

STYLERLIFE        29.05.2018 - 09:45
Скриншот с (YouTube)
Скриншот с (YouTube)

Здание разрушено и находится в ужасном состоянии

В сети показали видео, на котором показано, в каком состоянии сейчас находится железнодорожное депо Донецка. Ролик опубликован на YouTube-канале сепаратистского издания.

Судя по видео, здание депо разрушено, вагоны находятся в жалком состоянии, а всюду царит хаос и разруха.

Видео: Железнодорожное депо в Донецке (YouTube/NewsFront)

Пользователи сети отреагировали на видео в комментариях.

"Ничего себе защитили", - прокомментировал отреагировал Макс Кондратьев.

"Епта, одно процветание русского мира", - написал Мортал Комбат.

Скриншот комментариев (YouTube)

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Теги: Донецк
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