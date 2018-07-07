Герой Украины и диссидент Левко Лукьяненко попал в реанимацию

Причины госпитализации Лукьяненко пока неизвестны

Легендарный украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко попал в реанимацию, сообщил экс-нардеп Владимир Яворивский на своей странице в Facebook.

"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации", – написал он.

Скрин поста (facebook.com/Владимир Яворовский)

Других подробностей о состоянии его здоровья пока не сообщалось.

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года. На 63 его день рождения Верховная Рада УРСР приняла политико-правовый документ “Акт провозглашения Независимости Украины”, в написании которого он принимал активное участие.

Политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель. Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года. Также он был соучредителем Украинской Хельсинской Группы.

Напомним, недавно умер молодой украинский кинорежиссер и журналист Илья Калюкин.

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