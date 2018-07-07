Герой України і дисидент Левко Лук'яненко потрапив у реанімацію

Причини госпіталізації Лук'яненко поки невідомі

Легендарний український дисидент і політик Левко Лук'яненко потрапив у реанімацію, повідомив екс-нардеп Володимир Яворівський на своїй сторінці в Facebook.

"Українці! Помоліться і поставте свічку за здоров'я Левко Лук'яненко! Він в реанімації", – написав він.

Скрін поста (facebook.com/Володимир Яворівський)

Інших подробиць про стан його здоров'я поки не повідомлялося.

Левко Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року. На 63 день його народження Верховна Рада УРСР прийняла політико-правовий документ "Акт проголошення Незалежності України", у написанні якого він брав активну участь.

Політик і громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник. Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року. Також він був співзасновником Української Гельсінської Групи.

Нагадаємо, нещодавно помер молодий український кінорежисер і журналіст Ілля Калюкін.

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